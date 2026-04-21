Kastamonu'da ayı yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeden geçen kamyon sürücüsü Nurullah Kocabıyık, Sada köyü yakınlarında yol kenarında 2 ayı yavrusu bulunduğunu gördü. Aracından inen Kocabıyık, cep telefonu kamerasıyla yavruları görüntüledi. Bir süre bölgede otlanan yavrular, daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.