Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu'da baharda yağan kar Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı ve çevresi, mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabah saatlerinde Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi, Ilgaz Dağı'nın milli park bölgesi ile 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkilerinde kar yağışı yoğunlaştı.

        Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

        Yol üzerindeki ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü.

        Vatandaşlar, kar yağışının ardından oluşan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        Kar yağışının devam ettiği bölge dronla havadan görüntülendi.

        Kastamonu-Çankırı kara yolunu kullanan sürücü Muhammed Ali Kaş, AA muhabirine, mayıs ayında güneşi beklerken yeniden kar yağışının etkili olmaya başladığını söyledi.

        Çok güzel manzaralara denk geldiklerini anlatan Kaş, "Tam kısa kollu giyecekken tekrar montlarımızı üzerimize geçirdik. Bunda da vardır bir hayır diyoruz. Çok güzel manzaralar yakaladık. Her zaman güzel Kastamonu'muz ama kar yağınca, üzerine beyaz örtü gelince daha bir albenisi oluyor Ilgaz'ımızın, Kastamonu'muzun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
