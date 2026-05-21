Kastamonu'da baltayla öldürülen kişiyle ilgili 3 sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Behice Ç, tutuksuz sanıklar eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile taraf avukatlar katıldı.



Tutuklu Sanık Behice Ç. savunmasında namusunu koruduğunu söyleyerek, "Katılanların verdikleri ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum, maktul benim samanlığıma gelerek bana tecavüz etmeye kalktı, ben namusumu korudum. Oğlum ve eşimin bu olayda hiçbir bilgisi ve alakası yoktur. Ben 60 yaşındayım, katılanların derdi babalarının ölümü değil para peşindedirler, başkaca bir diyeceğim yoktur, beraatimi istiyorum." dedi.



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu iştirak halinde işlediklerini, aşamalarda alınan savunmalar ile mevcut dosya kapsamı dikkate alındığında suça konu eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği değerlendirilerek sanıklar Behice, eşi Bayram ve oğlu Ümit’in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Bayram Ç. mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.



Sanık Ümit Ç. beraatini talep ederek, "Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum, üzerime atılı hiçbir somut delil olmaksızın yapılan suçlamaları kabul etmiyorum, aksine olay günü ve olay saatinde evde olmadığıma dair gerek tanık beyanları, gerek güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtları ile sabittir. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, yüce mahkemenizden beraatımı talep ediyorum." dedi.



Maktulün kızı N.K. sanık Behice'nin bu suçu tek başına yapmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Ben de ilk aşamalardan beridir sanık Behice'nin değişik ifadelerini takip ediyoruz, bu eylemi tek başına yapmadığını düşünmekteyim, tek isteğim suçluların bulunması ve mahkemenizce gerekli cezanın verilmesidir." dedi.



Maktulün oğlu O.D. tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ederek, "Biz raporu bekliyorduk, zaten rapor da dosyaya geldi, ilk gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz, bu kadın bu işi tek başına yapamaz, benim babam 180 boyunda iri yarı bir adamdı, mahkemeniz adaletine güveniyoruz, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Behice Ç'nin tutukluluğuna, Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç'nin de adli kontrol şartlarının devamına karar vererek avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



-Olay



Kastamonu merkeze bağlı Ahlat köyünde 17 Temmuz 2023'te dereye atılmış çuvalın içinde Satı Doğruoğlu'na (57) ait ceset bulunmuş, kan izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan şüphelilerden Ümit Ç. ve Bayram Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.







