        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Ş.K, maktul Yılmaz F'nin nasıl öldüğünü bilmediğini belirterek, "Ben kimseyi bıçaklamadım, kimseyi de öldürmedim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, vücudunda 3 bıçak darbesi bulunan Yılmaz F'nin ölümüne hangi bıçağın neden olduğunun belirlenmesi amacıyla, adli emanetteki bıçaklar üzerinde inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri erteledi.

        - Olay

        Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F, bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Ekspertize düzenleme geliyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
