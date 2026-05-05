Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık Ş.K, maktul Yılmaz F'nin nasıl öldüğünü bilmediğini belirterek, "Ben kimseyi bıçaklamadım, kimseyi de öldürmedim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, vücudunda 3 bıçak darbesi bulunan Yılmaz F'nin ölümüne hangi bıçağın neden olduğunun belirlenmesi amacıyla, adli emanetteki bıçaklar üzerinde inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri erteledi.



- Olay



Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F, bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

