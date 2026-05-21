        Kastamonu'da deniz kenarına inen ayı ve avlanan yunus görüntülendi

        Kastamonu'da deniz kenarına inen ayı ve avlanan yunus görüntülendi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deniz kenarında gezinen ayı ile avlanan yunus, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Çatalzeytin ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçı Ercan Bulut, Ginolu Koyu yakınlarındaki Başakkaya mevkisinde ormanlık alandan sahile inen ayıyı fark etti.

        Ayıyı bir süre izleyen Bulut, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Daha sonra tekrar ormanlık alana yönelen ayı, gözden kayboldu.

        Sahilde yürüyüş yapan Ramazan Koçkat da ilçe açıklarında avlanan yunusu gördü.

        Denizin üzerinde atlayarak ilerleyen yunusu Koçkat, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

