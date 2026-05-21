Kastamonu'da deniz kenarına inen ayı ve avlanan yunus görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deniz kenarında gezinen ayı ile avlanan yunus, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.



Çatalzeytin ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçı Ercan Bulut, Ginolu Koyu yakınlarındaki Başakkaya mevkisinde ormanlık alandan sahile inen ayıyı fark etti.



Ayıyı bir süre izleyen Bulut, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Daha sonra tekrar ormanlık alana yönelen ayı, gözden kayboldu.



Sahilde yürüyüş yapan Ramazan Koçkat da ilçe açıklarında avlanan yunusu gördü.



Denizin üzerinde atlayarak ilerleyen yunusu Koçkat, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



