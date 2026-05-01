Kastamonu'da devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı

Kastamonu’da yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı. Çavundur köyünde yaşayan İsmail Dağlıoğlu'na ait evin bacasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için yola çıkan Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait S.T. idaresindeki 37 EK 923 plakalı itfaiye aracı, Yolkonak köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü S.T. ile araçta bulunan H.K. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, yangın köyde bulunan yangın söndürme tankı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

