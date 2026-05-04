Kastamonu'da devrilen otomobildeki yaşlı çift yaralandı. R.K. (74) yönetimindeki 06 RM 301 plakalı otomobil, Ankara-Kastamonu kara yolu Bahadır köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü R.K. ile eşi Ş.K. (76) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ş.K'yi otomobilin ön koltuğuna yüklenen bulaşık makinesinin sıkıştırdığı öğrenildi.

