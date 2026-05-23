Kastamonu'da etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde etkili olan sis, trafiği yavaşlattı. Kentin, Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolu güzergahının yüksek rakımlarında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan kara yolunda, sis nedeniyle araçlar yavaş ilerleyebildi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.