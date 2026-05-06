Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat birimleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi H.R.E. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

