        Kastamonu'da gençlere taş baskı sanatı ile çekme helvanın yapımı gösterildi

        Kastamonu'da gençlere taş baskı sanatı ile çekme helvanın yapımı gösterildi

        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlıklı Genç Haftası kapsamında gençlere yönelik kültürel ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

        Giriş: 22.05.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Yakupağa Külliyesi'nde düzenlenen etkinliklere ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Programda gençler, Kastamonu'ya özgü taş baskı sanatını uygulamalı olarak öğrendi, çekme helvanın yapım aşamalarını görme imkanı buldu.

        İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere, Sağlıklı Genç Haftası kapsamında gençlere yönelik çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.

        Kastamonu'ya özgü taş baskı tekniğini ve çekme helva yapımını gençlere öğreterek uygulama yaptırdıklarını anlatan Yavuzyılmaz, "Gençlerimizin bölgemizin ve ülkemizin kültürüne yabancılaşmasını engellemek, onları yararlı davranışlar konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Günümüzde gençleri cezbeden birçok teknolojik ve farklı uygulama var ancak biz onların köklerine bağlı olmasını, geçmişini bilmesini ve yaşatmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle taş baskı ve çekme helva etkinliğini ön plana çıkardık." dedi.

        Etkinliğe katılan 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Yıldız ise Sağlıkfest kapsamında taş baskı atölyesine gittiklerini dile getirerek, "Sonrasında uygulamalı şekilde yaptık. Ardından Kastamonu’nun çekme helvasının nasıl yapıldığını izledik. Daha sonra sağlık müdürümüz, psikoloğumuz ve fizyoterapistimizden sağlığımız hakkında bilgi aldık. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bilmediğim şeyler öğrendim, bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

