Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        B.K'nin kullandığı 37 ABS 617 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi kavşağında A.H. idaresindeki 37 HH 106 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.K, H.K, D.K. ve E.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktör, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Benzer Haberler

        Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanlığına Fuat Çelik seçildi
        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti
        Üniversite öğrencilerinden binlerce yıllık tarihe yolculuk
        Kastamonu'da Nisan sonunda kar sürprizi
        Kastamonu'da tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...
        Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
