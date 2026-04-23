Kastamonu'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.



B.K'nin kullandığı 37 ABS 617 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi kavşağında A.H. idaresindeki 37 HH 106 plakalı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.K, H.K, D.K. ve E.K. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktör, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.







