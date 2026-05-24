Kastamonu'da "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi

Kastamonu'da geliri öğrencilere yönelik kullanılacak olan "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.



Kastamonu Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen etkinlikte, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.



Hayır çarşısından elde edilen gelir, Kastamonu Diyanet Gençlik Merkezi'nde yürütülen kurslar, gençlik etkinlikleri, izcilik faaliyetleri, kamp programları ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik manevi, sosyal ve kültürel çalışmalarda kullanılacak.



Etkinlikte gönüllü olarak görev alan gençlerden Ahmet Erdemirelioğlu, 4 yıldır Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetlere katıldığını söyledi.



Diyanet Gençlik Merkezi'ne teşekkür eden Erdemirelioğlu, "Bizi geziye götürüyorlar, kampa götürüyorlar, halı sahaya götürüyorlar, sinemaya götürüyorlar. Bunlar bizim yararımıza yapılıyor. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.



Kastamonu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şevval Arslan da faaliyetlere aktif olarak katıldığını anlattı.



Manevi danışmanlık hizmetleri sayesinde kendisini yalnız hissetmediğini dile getiren Arslan, "Burada manevi bir ailem, ikinci bir ailem varmış gibi hissediyorum. Kitap tahlilleri, Kur'an, tefsir ve hadis dersleri yapıyoruz. Yakın zamanda Mesnevi okumaları da başladı." diye konuştu.



Hayır çarşısında gönüllü olarak görev aldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Bugün burada toplanan bütün maddi gelirler benim gibi gençlerin yararına kullanılacak. Hem hocalarıma hem de genç arkadaşlarıma destek olduğum için çok mutluyum."

