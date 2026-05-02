Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.



Bozkurt Bayramgazi-Sakızcılar grup yolunda heyelan meydana geldi.



Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları yolu ulaşıma kapattı.



Kestanesökü Köyü Muhtarı Bilal Bilge durumu Bozkurt Kaymakamlığı ile Köylere Hizmet Götürme Birliğine bildirdiklerini ifade ederek, "Dron ile havadan aktif bir heyelan olup olmadığına baktılar. Başka heyelan olmadığı için ekipleri yönlendireceklerini ve yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirttiler." dedi.



İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelan meydana gelen bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.



Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yoldaki taş ve toprak temizlenerek grup köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

