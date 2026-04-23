Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti

        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti

        Kastamonu'da ilkokul öğrenci, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu Müdürü Uğur Kirenci ve sınıf öğretmeni Fatma Deniz Hızel ile öğrencileri makamında kabul etti.

        Dallı, ziyarette, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Elif Miray Muratoğlu'na devretti.

        Vali yardımcıları da öğrencilerden Elif Su Çakır ile Ayşe Erva Eraslan oldu.

        Öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Dallı, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, sizler için buradayız. Bizden bir isteğiniz olduğunda taleplerinizi öğretmenleriniz aracılığıyla iletebilirsiniz. İnşallah, hem eğitim öğretim hayatınızda hem yaşantınızda hep iyilikler ve güzelliklerle karşılaşın. Mutlu, güzel bir gelecek sizlerin olsun." diye konuştu.

        Dallı, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirerek hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

