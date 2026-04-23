Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti

Kastamonu'da ilkokul öğrenci, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.



Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu Müdürü Uğur Kirenci ve sınıf öğretmeni Fatma Deniz Hızel ile öğrencileri makamında kabul etti.



Dallı, ziyarette, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Elif Miray Muratoğlu'na devretti.



Vali yardımcıları da öğrencilerden Elif Su Çakır ile Ayşe Erva Eraslan oldu.



Öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Dallı, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, sizler için buradayız. Bizden bir isteğiniz olduğunda taleplerinizi öğretmenleriniz aracılığıyla iletebilirsiniz. İnşallah, hem eğitim öğretim hayatınızda hem yaşantınızda hep iyilikler ve güzelliklerle karşılaşın. Mutlu, güzel bir gelecek sizlerin olsun." diye konuştu.



Dallı, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirerek hediye takdim etti.

