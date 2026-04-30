Kastamonu'da inşaattan üzerine mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'da inşaat halindeki binadan üzerine mutfak tüpü düşen işçi yaşamını yitirdi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında membran seren işçilerin kullandığı mutfak tüpü, bu sırada zeminde çalışan işçilerden Erol B'nin (43) üzerine düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Erol B, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

