        Kastamonu'da inşaattan üzerine mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da inşaat halindeki binadan üzerine mutfak tüpü düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında membran seren işçilerin kullandığı mutfak tüpü, bu sırada zeminde çalışan işçilerden Erol B'nin (43) üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Erol B, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

