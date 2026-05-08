        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı başladı

        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün ev sahipliğinde Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi ile Jeomorfoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen çalıştayın açılışı Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, taşkınlar, kuraklık, iklim değişikliği ve sulama çalışmalarını kapsayan havza yönetiminin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

        Suyu kullanımının önemine dikkati çeken Kubalı, "Su hepimizin sorunu, ulusal bir sorun, güvenlik sorunu ve hayati bir sorundur. Su medeniyettir, su uygarlıktır, su kültürdür, su emektir, su topraktır, su ekonomidir. Bu anlamda havza yönetimi çok önemlidir." dedi.

        Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu da, akarsu havzalarının sürekli değişim içerisinde bulunan canlı sistemler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Akarsu havzaları bünyelerinde canlı sistemler barındıran yeryüzü parçaları. Biz fark etsek de fark etmesek de birbirleri ile etkileşim halindedir ve sürekli bir değişim yaşarlar. Bu değişimle su, toprak, bitki ve hatta hava sürekli bir yenilenme içerisindedir. Bu değişimi yönlendiren temel unsulardan biri de iklimdir. İklim de sabit değildir. Sürekli değişmektedir. Akarsu havzalarının canlılar için bu doğal özelliğini sürdürülebilir kullanabilmek için bu canlı sistemin nasıl çalıştığını iyi bilmemiz lazım. Doğru akarsu havza yönetimi bütün bunlar için önemlidir."

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise çalıştayın yalnızca akademik açıdan değil, sürdürülebilir kentleşme, afet yönetimi ve doğal kaynak politikaları bakımından da önemli çıktılar sağlayacağını söyledi.

        İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü de iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine değinerek, su tasarrufu, atık su yönetimi ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının önemini anlattı.

        Açılışa, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Çalıştay yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

