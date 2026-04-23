Kastamonu'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı. Mehmet Altunlu'nun kullandığı 37 AF 091 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla köyü kavşağında M.M.K. idaresindeki 37 LL 146 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Altunlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

