Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da karların erimesiyle birlikte şelalelerin debisi artmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentin yüksek kesimlerinde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Bahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalelerin daha gür akmasına neden oldu.

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Gürpelit Köyü Muhtarı Hasan Basri Tekin, AA muhabirine, köylerinin Küre Dağları üzerinde bulunduğunu söyledi.

        Köylerinde şelaleler olduğunu anlatan Tekin, "Kızılcasu'da da şelale var. Aşağıda da var bir şelale. Burasının adı Fabrika Deresi olarak anılır. Yıllar önce burada suyla çalışan bir kereste fabrikası vardı. O yüzden Fabrika Deresi derler buraya." dedi.

        Tekin, şelalenin çevresinin piknik alanı olarak kullanıldığını dile getirerek, "Suların serinletmesi sayesinde doğal klima etkisi yapar. Buraya herkesin gelmesini bekleriz. Suyun soğukluğundan insanlar yazın da üşür burada." diye konuştu.

        Şelalenin debisinin oldukça iyi olduğunu aktaran Tekin, "Bu sene karların erimesiyle sularımız bol, çok şükür. Yazın da akıyor su ama şu anda karların erimesiyle şelale coşkun vaziyette, çok güzel bir görüntü almış durumda." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

