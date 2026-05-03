Kastamonu'da "Kur'an, ilahi ve en sevgiliye şiir gecesi" düzenlendi

Kastamonu'da 31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası kapsamında "Kur'an, ilahi ve en sevgiliye şiir gecesi" gerçekleştirildi.



Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür​​​​​​​ Vakfınca Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, İstanbul Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi İmam Hatibi Halil Necipoğlu, İstanbul Büyük Çamlıca Camisi müezzinleri Mustafa Alphayta ve Hüseyin Akbulut ile Kastamonu Kuzeykent Ulu Camisi müezzini Kadir Demirci, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirdi.



Şair Dursun Ali Erzincanlı ise şiir okudu.



Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, "Anma haftasının ilimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



Daha sonra programa katkı sunanlara plaket takdim edildi.



Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







