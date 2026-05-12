Kastamonu'da kuvvetli yağış bekleniyor
Kastamonu Valiliği, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Giriş: 12.05.2026 - 16:57
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
