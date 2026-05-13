Kastamonu'da KUZKA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kastamonu'da yapıldı.



Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın ev sahipliğinde, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından ajansın Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında devam eden toplantıda, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGREEN) Projesi, Türkiye'de sivil toplumun sosyal girişimcilik yoluyla desteklenmesi, KOSGEB Sektörel Gelişim Merkezi Destek Programı (SEGEM) gibi dış fonlar kapsamındaki ilerlemeler ile Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Müze ve Ziyaretçi Merkezi hakkında görüşmelerde bulunuldu.



Toplantıya, KUZKA Başkan Vekili ve Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili personel katıldı.

