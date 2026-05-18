Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da motosikletten düşen Türkmenistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da motosikletten düşen Türkmenistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

        Türkmenistan uyruklu 37 AED 643 plakalı motosikletin sürücüsü Shohrat Chovdurov, Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki Rektörlük Kavşağı'nda motosikletten düştü.

        Kayarak, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0055 plakalı özel halk otobüsünün altına sıkışan Chovdurov, ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Chovdurov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Gençler mezuniyet sevinci yaşadı
        Gençler mezuniyet sevinci yaşadı
        Selde zarar gören sağlık merkezi yenilendi, yeni yapılan yüzme havuzu tören...
        Selde zarar gören sağlık merkezi yenilendi, yeni yapılan yüzme havuzu tören...
        Özel halk otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Özel halk otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Bozkurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Bozkurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Karadeniz'in sakladığı hazine gün yüzüne çıktı: 16. yüzyıla ait sikkeler mü...
        Karadeniz'in sakladığı hazine gün yüzüne çıktı: 16. yüzyıla ait sikkeler mü...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı