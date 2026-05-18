Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'da motosikletten düşen Türkmenistan uyruklu sürücü hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 37 AED 643 plakalı motosikletin sürücüsü Shohrat Chovdurov, Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki Rektörlük Kavşağı'nda motosikletten düştü. Kayarak, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0055 plakalı özel halk otobüsünün altına sıkışan Chovdurov, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Chovdurov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.