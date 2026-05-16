        Kastamonu'da ot biçerken düşerek başını taşa çarpan muhtar hayatını kaybetti

        Kastamonu'da ot biçerken düşerek başını taşa çarpan muhtar hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ot biçerken dengesini kaybederek dere yatağına düşen muhtar yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, dere yatağının kenarındaki otları biçerken dere yatağına düştü, başını taşa çarptı.

        Temur'un düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


        Köye gelen sağlık ekipleri, Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Temur'un cesedi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

