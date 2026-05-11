        Kastamonu'da özel bireylerin sebze yetiştirecekleri seraların açılışı yapıldı

        Kastamonu'da özel bireylerin sebze yetiştirecekleri seraların açılışı yapıldı

        Kastamonu'da özel bireylerin sebze yetiştirecekleri seralar, düzenlenen törenle açıldı.

        Giriş: 11.05.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Kastamonu'da özel bireylerin sebze yetiştirecekleri seraların açılışı yapıldı

        Kastamonu'da özel bireylerin sebze yetiştirecekleri seralar, düzenlenen törenle açıldı.

        Kastamonu Valiliğinin koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Şeker Fabrikası'nın desteğiyle "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" hayata geçirildi.

        Hayırseverlerin desteğiyle Kastamonu Şeker Fabrikası'nın arazisinin bir bölümünde oluşturulan üç seranın açılışı yapıldı.

        Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, özel bireylerin mutluluğunun kendi mutluluğu olduğunu söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, "Bizim devlet anlayışımız, kadimden beri bildiğiniz gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'dır. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. İnşallah çocuklarımıza bu konuda daha güzel hizmetler verecek işler yapmaya da hep birlikte devam ederiz. Buradan geri duracak değiliz tabii ki. Her ne varsa yeni teklif olarak bekliyoruz. Elimizden geleni yine hep birlikte imece usulüyle yapmaya devam ederiz." dedi.

        - "Kastamonu, bu noktada örnek illerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor"

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

        Projenin özel bireylere emek verildiğinde ne kadar başarı sağladıklarını kanıtı olduğunu ifade eden Ekmekci, şunları kaydetti:

        "Özel bireylerimizin aileleriyle konuştuğumuz zaman şu sözleri beni çok etkiledi: 'Seraya gidecekleri gün akşam erkenden uyuyorlar ve sabah coşkuyla koşarak gidiyorlar. Eve döndükleri zamanda o yaşadıkları mutluluk, huzur tarif edilemez.' Bu da gerçekten herhalde en kıymetli durum olsa gerek. O nedenle hayırseverlerimizin desteği de çok fazla tabii ki. Buradan da tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Kastamonu, bu noktada örnek illerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor çünkü bu, Türkiye'deki örnek projelerden bir tanesi. İnşallah ben inanıyorum ki çok daha başarılılarını, çok daha verimlerini hep beraber yine yapacağız. Bundan da hiç şüphe duymuyorum."

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından seraların açılışı yapıldı, özel bireylerin off-road araçlarıyla gezdirildiği programda seralar ziyaret edildi.

        Seralarda toprakla buluşan özel gereksinimli bireyler, marul, domates, patlıcan, biber ve soğan gibi sebzeleri yetiştirerek rehabilite oluyor. Ürünlerin satışından elde edilecek gelir, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları için kullanılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

