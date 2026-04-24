        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerden oluşan koro konser verdi

        Giriş: 24.04.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elçin Ergin Talaka tarafından yürütülen "Birlikte şarkı söyleyelim" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, özel gereksinimli çocuklara eğitim verildi.

        Yaklaşık 4 ay boyunca eğitim alan özel gereksinimli bireyler, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser verdi.

        Koroya, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri de enstrüman çalarak eşlik etti.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Kurs boyunca özel gereksinimli bireylerin konuşmasında önemli gelişme yaşandı. Konuşmalarının üzerinde çok büyük etkisi oldu. Emek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Elçin Ergin Talaka ise bugüne kadar benzer dört projeye imza attığını dile getirerek, "Konuşma, beden hareketleri ve küçük kas gruplarının gelişiminde özellikle müziğin çok büyük etkisi var. Müzik bir eğitim aracı olarak kullanıldığında çocuklara çok büyük katkı sağlıyor. İsterim ki bugün bu güzel çocukların kısacık çalışmayla edindikleri bu değerli sunumu diğer çocuklarımız da yapabilsin. O yüzden bu çok önemli. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
