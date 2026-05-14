        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da özel gereksinimli bireylere "asker kınası" yakıldı

        Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak özel gereksinimli bireyler için kına yakma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince Mutlu Kafe'de düzenlenen programa "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde gelen 25 özel gereksinimli birey, yakınları tarafından meşalelerle karşılandı.

        Aileleriyle bir süre oyunlar oynayan özel gereksinimli bireylerin eline daha sonra askerlik kınası yakıldı. Bu sırada bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


        Daha sonra türküler eşliğinde halay çekilip oyunlar oynandı.

        Dernek Başkanı Huriye Boyraz, gazetecilere, Engelliler Haftası vesilesiyle Kastamonu'da temsili askerlik töreni olacağını söyledi.

        Çok güzel bir ana şahitlik ettiklerini dile getiren Boyraz, "Askerlik öncesi annelerimiz kına yakılmasını istedi. Kendi memleketleri, kendi mekanlarında kınalarını yakacağız. Onların en büyük hayali bayrak ve vatan sevgisi. Bir gün de olsa mutlu oluyorlar." dedi.

        Katkısı olanlara teşekkür eden Boyraz, "Annelerim normalde Mutlu Kafe'ye mutlu gelir. Bugün ayrı bir duayla geldiler. Konvoylarla gelenler oldu. Komşularına, akrabalarına, herkese haber vermişler. Benim özel bireylerimin en hassas noktası bayrak ve vatan sevgisi. Temsili askerlik yapacakları için çok mutlular. Günler öncesinden hazırlandılar." diye konuştu.

        - "Hem hüznü hem de sevinci yaşadım"

        Özel gereksinimli birey annesi Aynur Şahin ise karışık duygular içinde olduklarını belirterek, "Hem hüznü hem de sevinci yaşadım. Oğlumun mutluluğunu görmek beni sevindirdi. Diğer yandan da asker olmasını çok isterdim. Güzel bir etkinlik oldu. Çok duygulandım, diyecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Muazzez Davulcu da "İki oğlumu askere gönderdim. Salih'imi engelli olduğu için gönderememiştim. Bugün çok mutluyum." dedi.

        Etkinliğe katılan Kuzeykent Mahallesi muhtarı Hakan Çözel ise asker kınasına gelen özel gereksinimli bireye şoförlük yaptığını anlatarak, "'Her Türk asker doğar' anlayışıyla yetiştirildik. Onların askerliğe olan merakını görebilmek bizler için kıymetliydi. Ellerine kınalar yakıldı. Annelerimizin o duygularını gördük. Bu anın bir zerresinde var olmak bizim için kıymetliydi." şeklinde konuştu.

        Programa, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, aileler ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

