Kastamonu'da özel gereksinimli öğrenciler sahne performansları sergiledi

Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sahne gösterileri gerçekleştirdi.



Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan öğrenciler, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gösteri düzenledi.



Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, konuşmasında, özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Taş, "Kastamonu Belediyesi olarak bizler sosyal belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek olarak değil, toplumun her kesimine eşit şekilde dokunabilmek olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki gerçek belediyecilik, hiçbir vatandaşını hayatın dışında bırakmayan herkesin yaşamına değer katabilen bir belediyeciliktir." dedi.



Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yalnızca bir merkez olmadığını dile getiren Taş, "Burası sevginin, eğitimin, umudun ve dayanışmanın buluştuğu çok kıymetli bir yaşam alanıdır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından özel gereksinimli bireyler tarafından skeç, "Engelsiz Çal" video gösterimi, piyano dinletisi, ritim konseri, Burak Çelikkaya solo dinletisi gerçekleştirildi.



Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile özel gereksinimli bireyler tarafından Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş'a plaket verilmesinin ardından program sona erdi.

