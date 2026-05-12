Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerin sahne gösterileri ilgi gördü

        Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerin sahne gösterileri ilgi gördü

        Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sahne gösterileri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerin sahne gösterileri ilgi gördü

        Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sahne gösterileri gerçekleştirdi.

        Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu ve Kuzeykent Anaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerince, Kastamonu Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde gösteri düzenlendi.

        İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda öğretmenlik yapan Muhammed Kaan Kaykanacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, farkındalığın uzaktan bakıp üzülmek olmadığını belirterek, "Farkındalık, 'Ben olsaydım ne yapardım?' demek değil, 'Ben olmasam da yanında ne yapabilirim?' diyebilmektir. Çünkü özel bireylerin ihtiyacı merhamet değil, eşitliktir. İhtiyacı ayrıcalık değil, erişilebilir bir hayattır. İhtiyacı başkalarının yerine düşünmesi değil, kendi hayatını özgürce yaşayabileceği bir ortamdır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından özel gereksinimli bireyler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Ront ve oratoryo gösterilerinin ardından tarihteki Türk devletlerine yer verilen "Köklerden Geleceğe Yolculuk" isimli gösteri ile program sona erdi.

        Özel gereksinimli öğrencilerin gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Kastamonu'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Şehit polisin sözleri gençleri spora yönlendiren projeye ilham oldu
        Şehit polisin sözleri gençleri spora yönlendiren projeye ilham oldu
        Kastamonu Üniversitesi'ne Türkiye ikinciliği
        Kastamonu Üniversitesi'ne Türkiye ikinciliği
        Kastamonu Valisi Dallı Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı
        Kastamonu Valisi Dallı Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı