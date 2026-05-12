Kastamonu'da özel gereksinimli öğrencilerin sahne gösterileri ilgi gördü

Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sahne gösterileri gerçekleştirdi.



Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu ve Kuzeykent Anaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerince, Kastamonu Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde gösteri düzenlendi.



İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda öğretmenlik yapan Muhammed Kaan Kaykanacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, farkındalığın uzaktan bakıp üzülmek olmadığını belirterek, "Farkındalık, 'Ben olsaydım ne yapardım?' demek değil, 'Ben olmasam da yanında ne yapabilirim?' diyebilmektir. Çünkü özel bireylerin ihtiyacı merhamet değil, eşitliktir. İhtiyacı ayrıcalık değil, erişilebilir bir hayattır. İhtiyacı başkalarının yerine düşünmesi değil, kendi hayatını özgürce yaşayabileceği bir ortamdır." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından özel gereksinimli bireyler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Ront ve oratoryo gösterilerinin ardından tarihteki Türk devletlerine yer verilen "Köklerden Geleceğe Yolculuk" isimli gösteri ile program sona erdi.



Özel gereksinimli öğrencilerin gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.



