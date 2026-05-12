        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Ceritoğlu İlkokulu'nda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen program ile öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

        Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, afet bilinci ile sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

        Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Ali Dinçer, programın çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirterek, eğitimlerin "sağlık elçisi" seçilen öğrenciler aracılığıyla akran eğitimi modeliyle gerçekleştirildiğini söyledi.

        Programın il merkezi ve ilçelerde farklı okullarda uygulanmaya devam edeceği belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

