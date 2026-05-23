Kastamonu'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. B.K. idaresindeki 37 AAJ 629 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, sürücü ile beraberindeki A.N.K. ve M.M.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.