Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da sikke sergisi ve atölye etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da sikke sergisi ve atölye etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da, kazılarda gün yüzüne çıkarılan 16. yüzyıla ait Osmanlı ve Avrupa sikkeleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 19:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da sikke sergisi ve atölye etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'da, kazılarda gün yüzüne çıkarılan 16. yüzyıla ait Osmanlı ve Avrupa sikkeleri sergilendi.

        18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde liman çevresinde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan sikkeler yer aldı.

        Etkinlikler kapsamında Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri için kil şekillendirme atölyesi düzenlendi.

        Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, AA muhabirine, 18 Mayıs'ın dünya genelinde "Müzeler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

        Türkiye'de kutlamaların yalnızca bir günle sınırlı kalmadığını belirten Kale, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Bu yıl etkinlikler kapsamında öğrencilerin müzede gördükleri eserleri kendi elleriyle şekillendirdiğini anlatan Kale, "Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Seyhan Yılmaz ve Prof. Dr. Müjde Gökbel hocamızla lise öğrencilerine yönelik kil şekillendirme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler burada müzede gördükleri eserleri kendi elleriyle şekillendirerek yeniden yorumluyor." dedi.

        Sikkelere ilişkin ise bunların 2012 yılında Çatalzeytin Belediyesi tarafından liman içinden çıkarılan kumlarda bulunduğunu söyleyen Kale, "Bir vatandaşımız kumu inşaatında kullanmak isterken eleme sırasında sikkelere rastlıyor. Durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine konu müdürlüğümüze intikal etti. Daha sonra bölgede yaklaşık 35 gün süren çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda toplam 961 sikkeye ulaştık." diye konuştu.

        Sikkelerin 16. yüzyıla tarihlendirildiğini belirten Kale, "Sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri ile Venedik ve Avrupa sikkeleri bulunuyor. 16. yüzyılda Karadeniz açıklarında batan bir ticaret gemisine ait kalıntıların zamanla kıyıya sürüklendiğini düşünüyoruz." dedi.

        Kastamonu Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Turgay Özdinç de müzede Anadolu medeniyetleri ve Roma dönemine ait çok sayıda eser bulunduğunu dile getirerek, "Bu toprakları tanımamıza, kendimizi tanımamıza yardımcı olacak birçok eser var. Öğrencilerimizle müzeyi gezerek eserlerden hareketle ortak bir duygu yakalamak adına kil çalışmaları yaptık." diye konuştu.

        11. sınıf öğrencisi Beyza Sipahi de müzede gördüğü eserden esinlenerek çalışma yaptığını belirterek, "Önce müzeyi gezdik, ardından beğendiğimiz eserleri kille tasvir etmeye çalıştık. Çok güzel ve eğlenceli bir workshop oldu." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da geleceğin diyetisyenleri beyaz önlüklerini giydi
        Kastamonu'da geleceğin diyetisyenleri beyaz önlüklerini giydi
        İhsangazi'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        İhsangazi'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Kastamonu'da sağanak sonrası debisi yükselen çay yürüyüş köprüsünü yıktı
        Kastamonu'da sağanak sonrası debisi yükselen çay yürüyüş köprüsünü yıktı
        Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti
        Gençler mezuniyet sevinci yaşadı
        Gençler mezuniyet sevinci yaşadı
        Selde zarar gören sağlık merkezi yenilendi, yeni yapılan yüzme havuzu tören...
        Selde zarar gören sağlık merkezi yenilendi, yeni yapılan yüzme havuzu tören...