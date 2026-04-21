Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-20 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 17 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 23 tabanca, 29 tabanca şarjörü, 1124 tabanca fişeği, 17 av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 3 kama ve 14 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.