Kastamonu'da silahla havaya ateş eden 3 kişiye 45 bin lira para cezası uygulandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde silahla havaya ateş eden 3 şüpheliye 45 bin 87 lira para cezası uygulandı.



İlçe merkezinde silahla ateş edildiği ihbarının ardından Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti.



Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



Yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilere 45 bin 87 lira idari para cezası uygulandı.



