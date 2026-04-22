        Kastamonu'da tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için düzenlenen etkinlikte çocuklara boyama kitapları, balonlar, taçlar ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

        Çocuklar yüz boyama etkinlikleri yaptı, palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, kendileri için hazırlanan ve üzerinde "23 Nisan" yazan pastayı keserek gönüllerince eğlendi.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bir bayram vesilesiyle organizasyon hazırlandı. Serviste tedavi gören çocuklarımızın bayram neşesinden mahrum kalmamaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirildi" dedi.

        Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ise hastanedeki çocukları bayramda yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bugün Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemiz çok güzel bir projeye imza attı. Serviste tedavi gören çocuklarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yalnız bırakmadık. Onların bayram sevincine ortak olduk. Bu etkinliği her yıl düzenli olarak yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Eren Yıldız ise etkinliğin çocuklar için önemine değinerek, "Bugün burada sadece bir etkinlik için değil aynı zamanda çocukların hayatına anlam katmak için bir aradayız. Biz sadece fiziksel iyileşmeyi değil, sosyal ve ruhsal iyileşmeyi de önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, sağlık çalışanları, Genç Kızılay gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

