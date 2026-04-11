Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
