        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

        Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

        Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

        Kastamonu'da ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 3 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.


        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar M.B.Ç, H.A. ve N.İ. ile avukatları katıldı.

        Sanık N.İ. duruşmadaki savunmasında, kendisi ve ailesinin mağdur olduklarını ifade ederek, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Ben kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım." dedi.

        M.B.Ç. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

        H.A. da uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ama satmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların üçünün de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan M.B.Ç, H.A. ve N.İ'nin yakalanması için 18 Mart 2025'te operasyon düzenlenmiş, ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı.


        Üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yoldan çıkan motosikletten düşen 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Yoldan çıkan motosikletten düşen 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerden oluşan koro konser verdi
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerden oluşan koro konser verdi
        Kastamonu-Taşköprü karayolu için önemli görüşme
        Kastamonu-Taşköprü karayolu için önemli görüşme
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12'şer yıl hapis
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12'şer yıl hapis
        Patlayan kömür kazanı ve tüp villayı küle çeviriyordu
        Patlayan kömür kazanı ve tüp villayı küle çeviriyordu
        Emekli müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
        Emekli müzik öğretmeni evinde ölü bulundu