Kastamonu'da trafik kazasında İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü yaralandı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demircioğlu hafif şekilde yaralandı. C.U. (29) idaresindeki 37 ABY 429 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolunda M.K. (69) yönetimindeki 37 ACK 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 37 ABY 429 plakalı otomobilde bulunan İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Demircioğlu (52) hafif şekilde yaralandı. Demircioğlu, sağlık ekibince İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

