Kastamonu'da 350 öğrencinin katılımıyla Uçurtma Şenliği yapıldı.



Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ile Kronospan Orman Ürünleri AŞ koordinesinde yürütülen "Hayata Renk Verelim 2025-2026 Yerel Sosyal Sorumluluk Projesi" ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.



Uzunyazı mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte, yüzlerce uçurtma gökyüzü ile buluştu.



Kronospan Orman Ürünleri AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe 10 okuldan 350 öğrencinin katıldığını söyledi.





Yılmaz, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocukluğumuza dönüyoruz. Her yıl devam etmek istiyoruz. Tüm paydaşlarımız memnun. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz memnun. Biz gurur duyuyoruz." dedi.



Öğrencilerden Enes Mehil Düğenci ise 6. sınıfta eğitim gördüğünü belirtti.



Programda çok eğlendiğini ifade eden Düğenci, "Uçurtmam kırıldı ama üzülmedim. Çok eğlendim. Arkadaşlarımla eğlenceli zaman geçirdik. Bu etkinliği yapanlara teşekkür ederim. Burası çok eğlenceli bir yer." diye konuştu.



Elif Reyan Keleş de 6. sınıfta eğitim gördüğünü belirterek "Öğretmenlerimizle birlikte geldik, çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

