        Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "Ulusal İnovasyon Teknoloji ve Girişimcilik Öğrenci Sempozyumu" başladı

        Kastamonu'da düzenlenen "Ulusal İnovasyon Teknoloji ve Girişimcilik Öğrenci Sempozyumu" başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde Kastamonu Teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen sempozyum, farklı üniversitelerden öğrencileri, akademisyenleri ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi.

        Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, burada yaptığı konuşmada, günümüzde yapay zeka devrinin yaşandığını belirterek, "Biyoteknoloji alanında müthiş devrimler yaşanıyor. Yeşil enerji sistemleri, siber güvenlik, veri güvenliği, dijital bir devrim yaşıyoruz. Halkın yararına bir teknolojik devrim yaşanmazsa, sermaye uluslararası bütün kaynakları elinde tutarsa, bu teknoloji ile halkın yararına değil, zararına bir gelişim yaşanır." ifadelerini kullandı.

        Türk Bulgar İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Tatyana Türker ise Kastamonu'nun tarihteki önemine değindi.

        Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk mutfağının, Türk komşuluğunun, Türk misafirperverliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gördüğünü anlatan Türker, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon konusunda çok ileride olduğunu söyledi. Türker, şöyle konuştu:

        "Bir Avrupa ülkesi olan Bulgaristan'da KADES gibi bir uygulama yoktu. 'Bu bir eksiklik. KADES uygulaması Bulgaristan'da olmalı' dedim. Bir yıl içinde KADES uygulamasını anlatabildik. Türkiye'den Sayın Sibel Özdemir geldi. Sayın Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık, İçişleri Ataşemiz İlker Bey geldiler ve anlattılar. Büyük bir konferans düzenleyerek KADES'i anlattık. Bu süreç uzun oluyor bazen, sabırlı olmanız gerekiyor. Dernek olarak gittiğimiz her yerde KADES’i anlatıyoruz. 'Böyle bir uygulama var, çok yararlı' diyoruz. Bize dediler ki, 'Bu kadınlar bize ne anlatıyor?'. Birazcık da bizi ciddiye almadılar. Ama buraya gelmeden iki gün önce karşımda Bulgaristan'ın İçişleri Bakan Yardımcısı, İçişlerindeki bütün kadına şiddete karşı bölümler, 112 servisinin müdüründen oluşan 9 kişilik heyet vardı. Uygulamanın hayata geçirilmesi sözünü verdiler. Yaşadığım çok büyük bir acıdan böyle bir sonuç çıkıyor. Onun için güçlü olun, bir şeyi çok isteyin ve çok inanın."

        Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı ise sempozyumun hazırlık sürecinde öğrencilerin büyük emek verdiğini dile getirdi.

        Sempozyumun öğrencilere proje anlatmayı, iletişim kurmayı, ikna etmeyi ve kaynak geliştirmeyi öğrettiğini anlatan Kaymakcı, "Bilginizi yalnızca notlara değil, patentlere, tasarımlara ve projelere dönüştürün. Çünkü bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak her zaman yanınızdayız. Şimdi zihinlerinizdeki o fikirleri özgür bırakma zamanı. Çünkü gelecek, onu bugünden inşa etmeye cesaret edenlerin olacaktır." dedi.

        Teknokent Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör ise sempozyumun öğrencilerin bilimsel merakını, teknolojiye ilgisini ve girişimcilik potansiyelini ileriye taşımak amacıyla hazırlandığını belirtti.

        Kastamonu Üniversitesi Teknokent Öğrenci Topluluğu Başkanı Numan Mücahit Demir de dünyanın hızla değiştiğine dikkati çekerek, gençlerin sadece tüketen değil, üreten, düşünen, ortaya değer koyan ve geliştiren bireyler olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

        Sempozyum kapsamında yapay zeka, sürdürülebilir teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik modelleri ve akıllı üretim sistemleri gibi başlıklarda öğrenci bildirileri sunulacak.

        Üç gün sürecek sempozyumda panel, atölye çalışmaları ve proje sunumları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

