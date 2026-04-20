Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis timlerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
