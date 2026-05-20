        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan iki ayrı operasyonda H.K, Y.Y. ve V.U.'nun ev ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramada 196,08 gram sentetik uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden H.K. ve Y.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
