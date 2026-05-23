Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 20:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Zanlılar K.S, A.Y, B.C.E, A.G, M.M.B. ve A.B.Y'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

        Adliyeye sevk edilen K.S, A.Y, B.C.E, A.G. ve M.M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonda, 9 bin 187 sentetik ecza hapı, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 12,89 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 avro, 38 bin 795 lira, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 84 av tüfeği kartuşu, 110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları ve saçma ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        TR82 Bölgesi'ne Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar liralık yatırım başv...
        TR82 Bölgesi'ne Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar liralık yatırım başv...
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole çarptı: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole çarptı: 3 yaralı
        Kastamonu'da Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu
        Kastamonu'da Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu
        Kastamonu Valiliğinden bayram tedbirleri
        Kastamonu Valiliğinden bayram tedbirleri
        TR82 Bölgesi yerel kalkınma hamlesiyle Türkiye 3'üncüsü oldu
        TR82 Bölgesi yerel kalkınma hamlesiyle Türkiye 3'üncüsü oldu
        Yol kenarında yaralı halde bulunan yavru karaca, koruma altına alındı Kayal...
        Yol kenarında yaralı halde bulunan yavru karaca, koruma altına alındı Kayal...