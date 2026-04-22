        Kastamonu'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:50
        Kastamonu'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına başlandı.


        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık H.Ç. ile A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık H.Ç. savunmasında, 3 engelli çocuğu bulunduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

        Eşinden boşandığını ve zor günler yaşadığını anlatan H.Ç, "Çocuklarım için mecbur bırakıldım. Bana A.Y. 'arabaya bin' dedi. Aynı arabayla gittim, geldim. Ben çantaya hiçbir şey yapmadım. Alıp sadece kenara koydum." ifadelerini kullandı.

        H.Ç. ayrıca uyuşturucunun İstanbul'da "Sarı" lakaplı R.D. isimli bir kişiden alındığını söyledi.

        Eski eşinin A.Y. ile kendisini bu sürece zorladığını öne süren H.Ç, "Beni çocuklarımla tehdit ettiler, çaresiz kaldım. Çok pişmanım." dedi.

        SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık A.Y. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, H.Ç'ye gönderdiği 22 bin liranın insani yardım amaçlı olduğunu belirtti.

        Yakalanan uyuşturucu ile bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden A.Y, "Kimseyi uyuşturucu temini için yönlendirmedim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık H.Ç'nin tutukluluğunun devamına, A.Y'nin ise tahliyesine karar verdi.

        Heyet ayrıca dosyada ismi geçen "Sarı" lakaplı R.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 23 Eylül 2025'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.Ç. 848 gram ecza hapı ile yakalanmış, olayla bağlantılı olan A.Y. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

