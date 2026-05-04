        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 18'er yıl hapis

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 18'er yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçuyla yargılanan tutuklu sanıklar M.K. ile G.C. katıldı.

        M.K, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak beraatını istedi.

        G.C. de uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.K. ve G.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına ve 180 biner lira adli para cezasına hükmetti.

        Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Ağustos 2025'te 101,42 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan M.K. ile G.C. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
