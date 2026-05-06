        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.K. ve Y.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Korsan taksicilik yaptığını söyleyen sanık Y.S. savunmasında, "Ben, korsan taksicilik yapıyorum, E.K'yi da aracıma masrafları ortak karşılayalım diye aldım. Ben, herhangi bir şekilde uyuşturucu ticareti yapmadım, uyuşturucudan bilgim ve haberim yoktur. Çantada ne olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Diğer sanık E.K. ise savunmasında, "İstanbul'dan itibaren Y.S. ile hep yan yanaydık. Çantada ne olduğunu bilmiyorum. Tanıkların beyan ettiği gibi söylenenlerin birçoğunu ben söylemedim. Olay günü korktuğum için de bir şey diyemedim. Çanta ya da uyuşturucu bana ait değildir. Tahliyemi talep ederim." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenilen jandarma personeli E.B. de aldıkları istihbaratı değerlendirdiklerini belirterek, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen aracı jandarma ekiplerince takibe aldıklarını söyledi.

        E.B, "Beyaz renkte araçta uyuşturucu olduğunu tespit ettik. Aracı durdurarak arama yaptık. Aramada, arkada paspas üzerinde bulunan çanta içinde uyuşturucu ham madde ile sentetik ecza hapları vardı. Şahısların hareketleri de şüpheliydi. Çantayı E.K. bizlere teslim etti." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluk halinin devamına, Y.S'nin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kastamonu'da 21 Ağustos 2025 tarihinde, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatılarak Kastamonu-Ilgaz Tüneli girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 968 sentetik ecza hapı ve 350 gram uyuşturucu ham madde ve 1 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 25 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
