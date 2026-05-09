Kastamonu'da vakıf eserlerini gezen yabancı öğrenciler yöresel kıyafetler giyip halk oyunu oynadı

Kastamonu'da yükseköğrenimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, Vakıflar Haftası kapsamında vakıf eserlerini ziyaret etti.



Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, şehrin tarihi yerlerini keşfetti.



Nasrullah Camisi, Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı, Atabey Gazi Cami, Yılanlı Cami, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Yakupağa Külliyesi ve Penbe Han'ı gezen öğrenciler, Anadolu'nun ruhunu ve estetiğini yansıtan vakıf eserlerini rehber eşliğinde tanıma fırsatı buldu.



Vakıf geleneğinin önemli bir parçası olan paylaşma ve ikram kültürünün de yaşatıldığı etkinlikte öğrenciler, Kastamonu pastırması ile çekme helvayı tattı.



Atabeygazi Mehteran Derneğini de ziyaret eden öğrenciler, yöresel giysilerle mehter kıyafeti giydi.



Ziyarette, Azerbaycanlı öğrenci Parvin Huseynov'un halk oyunu Sepetçioğlu gösterisi ilgiyle izlendi.



Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf eserlerinin korunması, tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla öğrencilerle şehrin tarihi duraklarını ziyaret ettiklerini söyledi.



Dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerin vakıf medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bugün burada sadece bir gezi yapmadık, aynı zamanda bize emanet edilen bir iyilik ve medeniyet köprüsünü hep birlikte adımladık. Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Kastamonu, Anadolu'nun ruhunu ve estetiğini geçmişten günümüze taşımış şehirlerin başında geliyor. Vakıf eserleri, bu şehrin tapu senetleridir. Camilerimizden hamamlarımıza, külliyemizden türbelerimize kadar her yapı, bir yardımlaşma ve estetik bilincinin ürünüdür. Vakıflar haftası dolayısıyla uzman rehberler eşliğinde şehrin tarihi ve kültürel dokusunu öğrencilerimize hissettirmeye çalıştık."



Yılmaz, öğrencilere Kastamonu yöresinin de tanıtıldığını aktararak, "Kastamonu'nun yöresel kıyafetlerini giyip şehrin önemli değerleri arasında yer alan Sepetçioğlu halk oyununu oynayan öğrencilerimiz, mehter takımı portresini de sundular. Güzel, keyifli bir gün geçirdik. Öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde birer turizm elçisi olarak buranın turizm potansiyelinin tanıtılmasına da destek verecekler." diye konuştu.



Organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu aktaran Huseynov da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin birbirine yakınlığını daha iyi anlamaya çalıştığını belirtti.



Öğrencilerden Elanur Zamur ise arkadaşlarına Kastamonu'nun kültürel değerlerini tanıttıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bize öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum. Giydiğimiz yöresel kıyafetlerde, oynadığımız oyunlarda, gezdiğimiz birçok yerde Türk kültürünün ne kadar güzel olduğunu gördük. Tarihi keşfederek vakit geçirmek çok güzeldi." dedi.



