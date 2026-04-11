Kastamonu'da yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangına müdahale etmek isterken binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi'nde bakkal işleten Erdal Mensur (42), iş yerinin bulunduğu binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına müdahale etmek için çatıya çıktı. Mensur, bu sırada dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mensur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mensur'un cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.