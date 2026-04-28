Kastamonu'daki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Alatarla köyü kavşağında 23 Nisan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerde, kavşağa girmeye çalışan otomobil ile Kastamonu-Taşköprü kara yolunda ilerleyen kamyonetin çarpışma anı ve otomobilin bir süre sürüklendiği görülüyor.





Mehmet Altunlu'nun kullandığı 37 AF 091 plakalı otomobil ile M.M.K. idaresindeki 37 LL 146 plakalı kamyonet, 23 Nisan'da Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla köyü kavşağında çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Altunlu hayatını kaybetmiş, diğer sürücü ise yaralanmıştı.



