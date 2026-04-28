        Kastamonu Haberleri Kastamonu'daki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Alatarla köyü kavşağında 23 Nisan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, kavşağa girmeye çalışan otomobil ile Kastamonu-Taşköprü kara yolunda ilerleyen kamyonetin çarpışma anı ve otomobilin bir süre sürüklendiği görülüyor.


        Mehmet Altunlu'nun kullandığı 37 AF 091 plakalı otomobil ile M.M.K. idaresindeki 37 LL 146 plakalı kamyonet, 23 Nisan'da Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla köyü kavşağında çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Altunlu hayatını kaybetmiş, diğer sürücü ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

