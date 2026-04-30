Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sema Hoşlan (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saraçlar Mahallesi İhsangazi Caddesi'nde 27 Nisan'da 37 ACA 089 plakalı motosikletiyle çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen Sema Hoşlan ile 37 ADM 841 plakalı otomobil çarpışmış, kazada ağır yaralanan Hoşlan hastaneye kaldırılmıştı.

