Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Ağlı ve Taşköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Ağlı ve Taşköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajı okundu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

        - İhsangazi

        İhsangazi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Ağlı

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından çeşitli etkinlikler yapıldı, gösteriler sunuldu.

        Programa Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Taşköprü

        Taşköprü Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

        Program boyunca öğrencilerin sergilediği sportif ve kültürel gösteriler izleyenlerden alkış aldı.

        Yapay çiçek ve geri dönüşüm sergisinin açılışının ardından protokol üyeleri, hazırlanan ürünleri tek tek inceleyerek emeği geçen kursiyerleri tebrik etti.

        Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Bozkurt

        Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Bozkurt Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, oratoryo ve öğretmen Oğuzhan Temel'inde yer aldığı zeybek gösterisi sunuldu.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık ve İlçe Garnizon Komutanı Coşkun Özdemir tarafından takdim edildi.

        Düzenlenen programa Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Uzmanından orman yangınlarında hayvanlar için hayat kurtaran uyarılar
        Uzmanından orman yangınlarında hayvanlar için hayat kurtaran uyarılar
        Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri
        Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri
        Saatlerce peşinden koştular: Kurbanlık dana ilçeyi birbirine kattı
        Saatlerce peşinden koştular: Kurbanlık dana ilçeyi birbirine kattı
        Şehit Erhan Yüksel Tosya'da kabri başında anıldı
        Şehit Erhan Yüksel Tosya'da kabri başında anıldı
        Üniversiteli gençlere, 19 Mayıs'ta kilometrelerce yürüdükten sonra Göce çor...
        Üniversiteli gençlere, 19 Mayıs'ta kilometrelerce yürüdükten sonra Göce çor...
        Kastamonu Valisi Dallı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı...
        Kastamonu Valisi Dallı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı...