Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Ağlı ve Taşköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajı okundu.



Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.



Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.



- İhsangazi



İhsangazi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.



Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Ağlı



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından çeşitli etkinlikler yapıldı, gösteriler sunuldu.



Programa Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Taşköprü



Taşköprü Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.



Program boyunca öğrencilerin sergilediği sportif ve kültürel gösteriler izleyenlerden alkış aldı.



Yapay çiçek ve geri dönüşüm sergisinin açılışının ardından protokol üyeleri, hazırlanan ürünleri tek tek inceleyerek emeği geçen kursiyerleri tebrik etti.



Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Bozkurt



Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Bozkurt Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, oratoryo ve öğretmen Oğuzhan Temel'inde yer aldığı zeybek gösterisi sunuldu.



Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık ve İlçe Garnizon Komutanı Coşkun Özdemir tarafından takdim edildi.



Düzenlenen programa Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

